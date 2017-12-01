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Взрыв произошел на маслозаводе в Усть-Каменогорске

25 Декабря 2017 11:10 640
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Взрыв произошел на маслозаводе в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске на маслозаводе «Май» произошел взрыв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация об этом ЧП, а также о том, что во время взрыва пострадали люди, стала распространяться в соцсетях, однако официальных подтверждений получить не удалось.

В городском отделении ЧС Усть-Каменогорска ответили, что они на объекте не были и к ним с предприятия никто не обращался по поводу взрыва или пожара. Пожарные части в этот день никуда не выезжали.

Вместе с тем, сегодня информация о ЧП подтвердилась - взрыв был. Более того, в результате ЧП пострадали двое работников. Один из них находится в травматологическом отделении. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Какие-либо другие сведения в больнице отказались сообщать.

В ведомстве государственной инспекции по охране труда проинформировали, что создана комиссия. ЧП занимается ведомство промышленной безопасности. 

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Восточно-Казахстанская область,
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Автор:

Людмила Малько

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