Взрыв произошел на маслозаводе в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске на маслозаводе «Май» произошел взрыв, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Информация об этом ЧП, а также о том, что во время взрыва пострадали люди, стала распространяться в соцсетях, однако официальных подтверждений получить не удалось.
В городском отделении ЧС Усть-Каменогорска ответили, что они на объекте не были и к ним с предприятия никто не обращался по поводу взрыва или пожара. Пожарные части в этот день никуда не выезжали.
Вместе с тем, сегодня информация о ЧП подтвердилась - взрыв был. Более того, в результате ЧП пострадали двое работников. Один из них находится в травматологическом отделении. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Какие-либо другие сведения в больнице отказались сообщать.
В ведомстве государственной инспекции по охране труда проинформировали, что создана комиссия. ЧП занимается ведомство промышленной безопасности.
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