Погода
Астана 23 °С
Алматы 27 °С
Курс валют
USD 332.91
EUR 391.17
RUB 5.55
CNY 49.84

Взрыв прогремел возле лондонского аэропорта Саутенд

Взрыв прогремел возле лондонского аэропорта Саутенд
16 Августа 2017 17:05 408

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мощный взрыв прогремел в среду неподалеку от аэропорта английского приморского города Саутенд-он-Си, расположенного к востоку от Лондона. Об этом сообщила газета Daily Mail, опубликовав сделанную со стороны моря фотографию поднимающихся клубов дыма.

Издание сообщает, что пожарные уже ведут борьбу с огнем, но не указывает, имел ли объект, где произошел взрыв, какое-либо отношение к самому аэропорту, передает ТАСС.

Противопожарная служба графства Эссекс, в свою очередь, сообщает, что шесть пожарных машин направлены к аэропорту Саутенд в связи с возгоранием в самолетном ангаре.

 

 

Ключевые слова: СМИ, Происшествия,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×

Архив