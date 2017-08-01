Взрыв прогремел возле лондонского аэропорта Саутенд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мощный взрыв прогремел в среду неподалеку от аэропорта английского приморского города Саутенд-он-Си, расположенного к востоку от Лондона. Об этом сообщила газета Daily Mail, опубликовав сделанную со стороны моря фотографию поднимающихся клубов дыма.

Издание сообщает, что пожарные уже ведут борьбу с огнем, но не указывает, имел ли объект, где произошел взрыв, какое-либо отношение к самому аэропорту, передает ТАСС.

Противопожарная служба графства Эссекс, в свою очередь, сообщает, что шесть пожарных машин направлены к аэропорту Саутенд в связи с возгоранием в самолетном ангаре.