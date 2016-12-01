АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле в среду утром, передает агентство Пажвак.

По его данным, взрыв был покушением на одного из афганских парламентариев. Сведения о пострадавших пока не поступили.

Как сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источник, взрывное устройство сработало в автомобиле афганского парламентария Фаруки Бехишти, который получил ранение. Также сообщается, что его телохранитель погиб.

Как отмечает РИА Новости, ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние запрещенной во многих странах террористической группировки "Исламское государство".