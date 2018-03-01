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Выступление иностранных театров к 20-летию Астаны проспонсируют их страны

2 Марта 2018 16:42 534
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Выступление иностранных театров к 20-летию Астаны проспонсируют их страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о грядущем праздновании 20-летия столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ключевым мероприятием в этом году станет празднование 20-летия столицы, в рамках которого пройдет масштабный международный проект «Парад столиц» с участием ведущих творческих коллективов и организаций. В рамках проекта состоится совместная грандиозная постановка «Астана Оперы» и Пекинского Национального оперного театра «Турандот» Джузеппе Пуччини», - сказал он на брифинге в Министерстве иностранных дел РК.

Он также рассказал о дебютных выступлениях некоторых балетных коллективов из-за границы.

«Впервые в Казахстане театр «Астана Мюзикл» поставит легендарный французско-канадский мюзикл «Нотр Дамм де Пари» совместно с авторами. Свои первые балетные шедевры представят Мариинский театр, «American Theatre balet», Берлинский оперный театр», - сообщил министр.


Выступление иностранных театров к 20-летию Астаны проспонсируют их страны 

По его словам, спонсировать выступления будут страны, из которых приедут театральные труппы.

 

 

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Ключевые слова: Астана, 20-летие Астаны, Культура,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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