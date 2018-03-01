Выступление иностранных театров к 20-летию Астаны проспонсируют их страны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о грядущем праздновании 20-летия столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ключевым мероприятием в этом году станет празднование 20-летия столицы, в рамках которого пройдет масштабный международный проект «Парад столиц» с участием ведущих творческих коллективов и организаций. В рамках проекта состоится совместная грандиозная постановка «Астана Оперы» и Пекинского Национального оперного театра «Турандот» Джузеппе Пуччини», - сказал он на брифинге в Министерстве иностранных дел РК.
Он также рассказал о дебютных выступлениях некоторых балетных коллективов из-за границы.
«Впервые в Казахстане театр «Астана Мюзикл» поставит легендарный французско-канадский мюзикл «Нотр Дамм де Пари» совместно с авторами. Свои первые балетные шедевры представят Мариинский театр, «American Theatre balet», Берлинский оперный театр», - сообщил министр.
По его словам, спонсировать выступления будут страны, из которых приедут театральные труппы.
- В Казахстане предлагают ввести налоговые льготы для съемки национальных фильмов
- «Казахфильм» объявил кастинг актеров для фильма об Астане
- Названа предварительная причина пожара в новостройке в Астане
- Герои дня: Рабочие рассказали, как спасали детей из горящей квартиры в Астане
- Агрофирма «Родина» намерена в сутки поставлять до 50 тонн молока в Астану
- Троих детей при пожаре в столичном ЖК спасли строители - ДЧС
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана