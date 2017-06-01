Выставку о соратнике Сталина Маленкове откроют в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе откроется выставка личных вещей, фотографий, документов и книг, принадлежавших председателю Совета министров СССР Георгию Маленкову, прожившему в этом городе десть лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

14 июня в Экибастузском историко-краеведческом музее откроется выставка «Георгий Маленков - третий вождь страны Советов». Об этом сообщили организаторы проекта, а в Казахстан экспозицию, подготовленную Оренбургским благотворительным фондом «Евразия» и Оренбургским губернаторским историко-краеведческим музеем, привозит сын бывшего руководителя СССР Андрей Георгиевич Маленков.



Впервые в истории выставка о преемнике Сталина была организована на Родине Георгия Маленкова в Оренбурге в феврале 2017 года. Теперь её увидят в городе Экибастуз, где Маленков провёл десять лет своей жизни.

Освобождённый от всех государственных постов, по сути сосланный в Экибастуз на должность директора тепловой электростанции, Георгий Маленков хорошо запомнился экибастузцам, поэтому его сыну готовят здесь тёплую встречу. 13 июня на доме №89 по улице Строительной, где жили Маленковы, будет открыта мемориальная доска, и Андрей Георгиевич встретится с ветеранами-энергетиками на Экибастузской ТЭЦ.



Выставка, «приехавшая» из Оренбурга в Экибастуз, разместится в городском филиале Павлодарского областного историко-краеведческого музея имени Г. Потанина. В экспозиции - документы, фотографии, книги, личные вещи Георгия Маленкова. В частности, посетители увидят летний костюм, который он носил именно в Экибастузе. Здесь же будут представлены и фотографии людей, дорогих для семьи Маленковых, например, Гермины Траутвейн, с 1958 по 1968 год помогавшей Маленковым по хозяйству, или бывшего главного инженера Экибастузской ТЭЦ Николая Веселова.



Оренбуржцы доставят в Экибастуз недавно изданные каталоги выставки, а также большой книжный подарок городской библиотеке Экибастуза - именно там состоится встреча с Андреем Маленковым, его дочерью Анастасией Маленковой и оренбургскими устроителями выставки Игорем Храмовым, Рустамом Галимовым, Надеждой Пляшешник.

Фото организаторов выставки.