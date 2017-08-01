Выставка «Тайны Береля» открылась в Военно-историческом музее в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в музее Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан состоялось открытие выставки «Тайны Береля». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

Выставку «Тайны Береля» открыл известный профессор, доктор исторических наук Зайнолла Самашев, археолог, первооткрыватель знаменитых берельских курганов. В мероприятии также приняли участие ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев, заместитель начальника департамента воспитательной и идеологической работы генерального штаба ВС РК полковник Кайсар Мугалов.





Сегодня Берел - единственный на территории Казахстана памятник с сохранившимися находками из органики. Благодаря найденным там захоронениям кочевой знати и высокохудожественным изделиям, выполненным в особой манере, свойственной искусству ранних кочевников, - в скифо-сибирском зверином стиле, памятник получил всемирную известность. Обычно в курганах сохраняются лишь предметы из металла и кости, керамика. Однако линза под курганной мерзлотой способствовала тому, что в этих курганах в первозданном виде сохранились одежда, конское снаряжение, предметы из дерева, седла и ткани, деревянная посуда, изделия из кожи, войлока. В этом заключается уникальность подобных памятников.





На выставке представлены костяные украшения сбруи лошади, лосегрифоны из сакского кургана, который датируется 2-1 вв. до н.э., а также антропологическая реконструкция внешнего вида мужчины и женщины из кургана, бронзовое зеркало с зооморфной рукоятью из кургана, женские украшения и много других уникальных находок.

Необходимо отметить, что за вклад в изучение Берельских курганов и открытие нового метода сохранения предметов из древесины, добытых при археологических раскопках, в 2001 году Зайнолла Самашев был удостоен премии «Тарлан» высшей (платиновой) категории.







Выставку уже успели посетить и зарубежные гости, в числе которых студенты высших учебных заведений Китайской Народной Республики.







