Выставка роботов в Астане: управляй нейрогаджетами и общайся с роботами-гуманоидами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Только до 22 апреля в Астане открыла свои двери всем желающим удивительная выставка роботов! (0+). Все роботы с нетерпением ждут встречи, чтобы играть, общаться и фотографироваться! В проекте участвуют экспонаты со всего мира: из США, Японии, Южной Кореи, Великобритании и России. Роботы-гуманоиды: Мадина и Нурик ответят на ваши вопросы, у них прекрасное чувство юмора, они любят шутить и обниматься. А робот Берик мастерски делает комплименты и покорит любое женское сердце.

В зоне нейроинтерфейсов можно посоревноваться с роботом в силе мысли. Когда мы думаем, у нас в голове появляются импульсы, именно их считывают шлемы. От силы мысли будет зависеть, как далеко укатится шарик по специальной поверхности. Используйте силу мысли, чтобы управлять голограммами и продемонстрировать потрясающие трюки джедаев из саги «Звездные войны». А нейрогаджет «Ушки» определит, какое у вас сегодня настроение.





Увидят посетители и роботов-питомцев: например, эмоциональный робот Козмо с искусственным интеллектом, способен распознавать людей и их эмоции, и подстраивать своё поведение в зависимости от ситуации. А робот-динозавр Плео непредсказуем, как настоящее животное и любознателен как малыш, может скучать или проявлять любопытство, любит взаимодействовать с гостями выставки.

Отдельную часть выставки занимают зоны виртуальной и дополненной реальности. Здесь посетители смогут покорить скоростной спуск на скелетоне или испытать автономные очки смешанной реальности HoloLens.





Рассказать про всех обитателей выставки просто невозможно, поэтому организаторы приглашают жителей Астаны на выставку роботов, которая работает без возрастных ограничений только до 22 апреля. Дети до трёх лет смогут посетить выставку бесплатно.

Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на на выставку роботов в ТРЦ «Аружан» у партнеров компании, подробности по ссылке - https://vk.com/topic-161531770_37457054



Где? ТРЦ «Аружан», ул. Илияса Жансугурова, 8/1

Когда? 17 марта - 22 апреля

Режим работы: с 10.00 до 21.00







Подробнее: Сайт: corporationofrobots.com

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