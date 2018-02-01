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Выставка роботов прошла в Астане

24 Февраля 2018 18:31 441
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Выставка роботов прошла в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в цифровом офисе Kazpost в Астане, как обычно по субботам, провели очередное мероприятие. В этот раз жители города смогли познакомиться с роботами, которых представила детская секция робототехники «Лига Роботов». Об этом написал председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов. 

«Наши маленькие гости смогли поиграть с роботом-собакой, роботом-слоном, WALL-E и другими роботами, а для родителей консультанты провели экскурсию по нашему цифровому почтовому отделению, помогли заказать и тут же получить платежные карты, поговорить с операторами ЦОНа, оплатить коммунальные платежи и примерить одежду в онлайн-магазине», - написал С. Сарсенов на своей странице в Facebook.


Выставка роботов прошла в Астане

По его словам, такие мероприятия дают детям представление о возможностях развития своих компетенций в мире высоких технологий.


Выставка роботов прошла в Астане

«Во-вторых, развивают любознательность и инженерное мышление, прививают любовь к точным наукам. Именно такие выставки, игры и тренинги позволят вырастить из наших детей будущих Тесла и Джобсов. Кстати, в этом году мы планируем открыть свой «Робопостофис» и еще 5 цифровых офисов»,- отметил он.  


Выставка роботов прошла в Астане

Выставка роботов прошла в Астане 
Выставка роботов прошла в Астане 
Выставка роботов прошла в Астане 
Выставка роботов прошла в Астане 
Выставка роботов прошла в Астане 
Выставка роботов прошла в Астане 

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Ключевые слова: Астана, Цифровой Казахстан, Наука,
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Автор:

Алмас Жумабаев

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