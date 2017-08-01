Выставка интуитивной живописи открылась в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В музее изобразительных искусств открылась персональная выставка интуитивной живописи Ларисы Пестеровой, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Интуитивная живопись - относительно новое направление в визуальном искусстве. Мастер представила 47 картин, выполненных в технике масляной живописи.





По словам художницы, увлечение живописью ворвалось в ее жизнь внезапным вдохновением во время посещения одной из выставок музея. Найдя свой путь, Лариса Пестерова получает огромное удовольствие от создания картин, в которых выражает свои чувства, эмоции и видение мира. Псевдоним художницы - «Павла» - происходит от родового, переходящего из поколения в поколение имени Павел.





«Меня вдохновляет сама жизнь. Я проснулась красивая, здоровая, у меня есть дом, семья, я живу в таком государстве. Начала писать я после 2000-х годов. Сначала акварелью. На первой картине были лебеди, которые плыли навстречу друг другу. Вообще мое кредо: за семью. На выставке есть картины, которые уже находятся в частной коллекции», - рассказала художница.





Сейчас Лариса Пестерова совмещает свою основную деятельность бухгалтера с творчеством. Жена, мама двоих детей, находит время для написания картин и стихов. Лариса Пестерова является автором книги «Я ладонью небо поглажу».