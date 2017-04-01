Высшее образование в Караганде можно получить за 342 тысячи тенге

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Высшее образование в Караганде можно получить за 342 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из старейших и крупнейших университетов Казахстана - Карагандинский государственный университет имени академика Е.Букетова предлагает пройти четырехлетний курс обучения и получить высшее образование за 342 тысячи тенге.

«Стоимость очного обучения на юридическом, экономическом и по гуманитарным специальностям не менялась ни в прошлом году, ни в нынешнем. Не исключено, что сумма может возрасти. Но на сегодняшний день таких предпосылок нет», - сообщили в приемной комиссии государственного университета имени Е.А.Букетова.

Заочное обучение стоит дешевле - 198 тысяч тенге. Подготовка осуществляется по 75 специальностям бакалавриата, 51 специальности магистратуры, 12 специальностям докторантуры PhD. В настоящее время на 12 факультетах обучаются более 10 тысяч студентов, магистрантов и докторантов.

«Мы осуществляем послевузовскую подготовку - после бакалавриата выпускники могут продолжить образование в магистратуре и докторантуре PhD», - пояснили в приемной комиссии.

Как сказал ответственный секретарь приемной комиссии Саят Курумбаев, для привлечения студентов 15 апреля ректорат вуза приглашает выпускников школ и колледжей, родителей и учителей на День открытых дверей.

«Я проконсультирую выпускников по вопросам приема в вуз. Состоится встреча с руководством факультетов и преподавателями. Будет экскурсия по объектам университета», - сообщил Саят Курумбаев.

В другом ведущем вузе - Государственном Техническом университете - стоимость очного обучения составляет 346 тысяч тенге. Заочно получить техническую специальность можно за 246 тысяч тенге. Заочно получить экономическую специальность - за 180 тысяч тенге. Обучаются в этом вузе по очной форме 6 тысяч 257 студентов.

«Чтобы привлечь в свой вуз талантливых ребят, мы регулярно проводим в стенах вуза олимпиады. К примеру, недавно состоялась интернет-олимпиада с учащимися выпускных классов всех школ по Карагандинской области. Наиболее отличившихся ребят мы пригласили на кафедру физики для проведения очного тура олимпиады. Школьникам рассказали о поступлении и обучении в вузе, показаны лекционные аудитории и учебные лаборатории кафедры», - рассказала пресс-секретарь Государственного Технического университета Анар Сарсенбекова.