Вышел саундтрек к китайскому фильму в исполнении Димаша Кудайбергенова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышел саундтрек «Memories That Can't Take Away» (拿不走的记忆) в исполнении Димаша Кудайбергенова к китайскому фильму «Battle of Memories» (记忆大师), передает МИА «Казинформ».

Видео загружено на странице Weibo сайта Sina. За два часа оно набрало около миллиона просмотров. Поклонники высоко оценили исполнение Димаша на китайском языке.

Ранее, 5 апреля, в приложении QQ music была опубликована аудио-версия, а тизер к клипу набрал 6 млн просмотров.

Фильм «Battle of Memories» выйдет в прокат 28 апреля. По сюжету известный писатель Жиан Фын после скандала с женой производит манипуляции с памятью и стирает их 10-летнюю историю любви. После примирения со своей супругой писатель пытается вернуть эти воспоминания, но вместо прекрасных картин к нему возвращаются воспоминания о криминальных событиях прошлого.