Вышел саундтрек к голливудскому фильму в исполнении Димаша Кудайбергенова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышла полная версия саундтрека к голливудскому фильму «Power Rangers» («Могучие рейнджеры»), песню «Go Go Power Rangers» исполнил казахстанский певец Димаш Кудайбергенов, передает МИА «Казинформ».

Ранее китайская дистрибьюторская компания фильма в Китае на странице в соцсети «Weibo» опубликовала 10-секундный трейлер и фото-афишу. К слову, за час видео просмотрели 500 тысяч раз, а в рейтинге «Новые песни Азии» (Freshasia music) песня заняла 9-ую строчку.

Фильм «Power Rangers» снят в жанре супергероев американской компанией Lions Gate Entertainment совместно с китайской TIK Films. Первый показ прошел в США и Тайване 24 марта, в Китае фильм выйдет в прокат 12 мая этого года.



