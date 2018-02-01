Вышеградская группа - Центральная Азия: запущен новый формат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросам налаживания межрегионального взаимодействия Центральная Азия - Центральная Европа было посвящено первое совещание министров иностранных дел в формате «Вышеградская четверка и Центрально-азиатская пятерка». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Новый формат сотрудничества инициирован венгерским председательством в Вышеградской группе, которое проходит под девизом «Вышеград объединяет» (V4 Connects), ставя задачу усиления взаимодействия с государствами-партнёрами за пределами европейского континента.

В своем обращении к участникам заседания министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов отметил, что интеграционный опыт Вышеградской группы может быть весьма полезным для набирающего обороты центрально-азиатского взаимодействия. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постоянно выступает за укрепление диалога и сотрудничества стран Центральной Азии в решении насущных проблем региона, сказал министр.

Глава МИД Казахстана назвал конкретные сферы возможного взаимодействия Центральной Азии и Вышеградской группы. В их числе образование и развитие человеческого капитала, цифровизация и использование передовых технологий, сотрудничество в рамках Международного финансового центра «Астана», Центра по развитию «зеленых» технологий и Парка IT-стартапов, которые созданы на площадке Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

Министр высказал мнение о том, что немаловажным фактором успеха бренда «Вышеградская группа» является открытость диалогу и сотрудничеству с другими государствами и объединениями. Неслучайно среди партнеров «четверки» можно увидеть как ее ближайших соседей, так и географически весьма отдаленные страны, такие как Канада или Япония. Примечательно, что с каждым из партнеров группу связывают конкретные взаимовыгодные совместные проекты.

Заседание продемонстрировало большой интерес всех представленных на нем государств к межрегиональному взаимодействию и продолжению активного диалога в предложенном формате.

В этот же день участники совещания были приняты Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, с которым состоялся открытый и полезный обмен мнениями по всему спектру взаимоотношений отношений стран ЦА с Венгрией. В ходе встречи глава МИД Казахстана отметил теплые и доверительные отношения между руководством двух стран, которые служат залогом динамичного развития двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства по широкому кругу вопросов.

Справочно: Вышеградская группа, объединяющая Венгрию, Польшу, Словакию и Чехию, была создана в 1991 году с целью взаимной поддержки в решении общих для стран-членов вопросов европейской интеграции. Сегодня Четверка фокусирует свое внимание на решении общих задач в ЕС. Большое значение придается также реализации потенциала международного сотрудничества.