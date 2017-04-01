Выручка от мобильных приложений в мире увеличилась на 40%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Число скачиваний мобильных приложений в мире выросло в 2016 году на 15%, при этом выручка в сегменте подскочила на 40%. Такие данные приводятся в исследовании компании NewZoo, передает Росблат.

При этом почти треть мировой выручки от приложений получена в Китае - $12 млрд. Китайские пользователи принесли разработчикам приложений на платформе iOS 40% выручки ($5 млрд), продажи приложений для Android составили $7 млрд.

Китайский пользователь в среднем пользуется 40 приложениями хотя бы раз в месяц - это намного больше, чем в среднем в мире. При этом число интернет-пользователей в КНР в 2015 году достигло 668 млн человек, и 90% из них выходят в сеть со своих мобильных устройств.