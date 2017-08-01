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Выравнивать тарифы за полет и обслуживание в аэропортах намерены в ЕАЭС

Выравнивать тарифы за полет и обслуживание в аэропортах намерены в ЕАЭС
14 Августа 2017 16:14 583

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дорожную карту в области воздушного транспорта примут в Евразийском экономическом союзе. Об этом сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета сообщил Премьер-Министр России Дмитрий Медведев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В контексте создания единого транспортного пространства будет принята Дорожная карта в области воздушного транспорта. Она позволит выравнивать тарифы за пролет и обслуживание в аэропортах», - отметил Дмитрий Медведев.

Между тем, он также остановился на вопросах сотрудничества ЕАЭС и других интеграционных объединений, в том числе СНГ.
«Важно, чтобы на мероприятия ЕАЭС мы бы приглашали представителей СНГ, исполкома СНГ и продолжали работать на наращивание партнерских связей, активно ведя торговые переговоры, в том числе по созданию зон свободной торговли с рядом стран, с которыми мы в этом направлении продвинулись», - отметил он.


Выравнивать тарифы за полет и обслуживание в аэропортах намерены в ЕАЭС

Дмитрий Медведев напомнил, что в следующем году Россия принимает на себя функции председателя в ЕАЭС. По его словам, приоритеты председательства определяются.

«За последние два года проделана серьезная работа в нормативно-правовой сфере. Назревает необходимость определить дальнейшие перспективы нашей евразийской интеграции. В рамках председательства планирует уделить внимание, как текущим темам, включая пресловутые изъятия и ограничения, так и стратегическим задачам на будущее по таким направлениям, как поддержка экспорта, инвестиционный климат, трудовые стандарты, инновационная повестка дня, взаимодействия с партнерами», - заключил Премьер-Министр России.

Ключевые слова: Транспорт, ЕАЭС, Россия,
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