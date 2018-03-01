Вырастить детей женщинам в сложной ситуации помогают в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Все больше матерей пользуются услугами открытой на базе ГУ «Щучинский дом ребенка» группы «Надежды». Особенность группы состоит в том, что мама в сложной жизненной ситуации может оставить здесь малыша от 0 до 3 лет на попечение государства, не боясь, что его усыновят, а затем вновь забрать домой. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала главный врач и директор ГУ «Щучинский дом ребенка» Дана Шахметова.

Куда пойти молодой маме, оказавшись в трудной жизненной ситуации? Без жилья, работы и с малышом на руках. В Кокшетау существует хорошее подспорье - Дом мамы, где женщина может проживать вместе со своим малышом до достижения им полутора лет. Еще одним альтернативным вариантом может стать открытая в ГУ «Щучинский дом ребенка» группа «Надежда», которая действительно дарит надежду молодым мамам сохранить семью и ребенка, оставив его на какое-то время на попечении государства.

«Группа «Надежда» открыта у нас давно - с 2005 года. Создана она по инициативе Сары Назарбаевой и предназначена для помощи мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - отметила Дана Шахметова. - Дети тут пребывают круглосуточно. Эта группа создана, чтобы снизить социальной сиротство, чтобы мамы не бросали своих детей в родильных домах, перинатальных центрах. Иногда из-за нашего менталитета или в сложной жизненной ситуации мамы сразу же вынуждены отказаться от малыша. Так вот, чтобы этого не было, мамы могут отдать нам ребенка в группу «Надежда».

Ребенок оформляется по заявлению женщины через отдел опеки. Изначально малыш отдается на 6 месяцев, но при необходимости мамы могут продлить его пребывание до 3 лет.

«Мы воспитываем детей всей Акмолинской области от 0 до 3 лет. За этот период мама трудоустраивается, обучается, устраивает свою жизнь - в общем, решает все проблемные вопросы. В любой момент женщина может забрать своего малыша. До этого времени она посещает ребенка. Мы стараемся, чтобы не терялась связь между малышом и мамой. Она может приезжать к нему хоть каждый день», - сказала Д. Шахметова.

Чтобы мамы не бросали своих малышей в последующем, с ними работают психолог, воспитатель, врач. Бывают, что женщины отдают в группу «Надежда» детишек-инвалидов.

«Мы тоже занимаемся такими малышами: воспитываем, оформляем им инвалидность, проводим реабилитационные мероприятия, социально адаптируем. Наша главная цель - чтобы мамы не отказались от своих деток. В 2017 году к нам поступило 25 детей, а выписали 38, среди них 34 - отдали в семью (часть - в биологическую, часть - усыновили или удочерили), одного ребенка отдали в Есильский дом ребенка в связи с тем, что там находился его старший брат (для воссоединения семьи). Когда им исполняется 3-4 года, мы должны определять детей в детские дома. Но мы стараемся реабилитировать даже инвалидов, чтобы мамы забрали их к себе. Бывают ситуации, когда отказываются от детишек-инвалидов с множественными пороками развития, таких троих детей мы вынуждены были перевести в прошлом году в медикосоциальное учреждение в Кокшетау», - продолжила рассказ Д. Шахметова.

На сегодня в группе «Надежда» 16 детей. Работники Дома ребенка стараются, чтобы поменьше было отказников. К счастью, динамика наблюдается положительная: женщины стали больше детей отдавать в группу «Надежда».

«Мы ведем работу среди населения, поясняя, что раз отдают государству на попечение, то это не означает, что государство заберет ребенка у них. Чтобы мамы не боялись. Это огромная помощь в кризисной ситуации. У нас ребенку оказывается комплексная помощь, есть и ЛФК, и массажисты, и врачи-педиатры, физиолечение и многое другое. Практически за этот период не было ни одного случая, чтобы женщины потом бросали ребенка», - объяснила Д. Шахметова.

По словам главврача, вышедший новый нормативный документ немного меняет статус дома ребенка в сторону реабилитации и увеличения групп в помощь мамам. Щучинский дом ребенка планирует открыть в скором времени группу дневного пребывания малышей и реабилитационную группу.

«Если мама не может оплатить садик и трудоустроиться, мы даем ей такие возможности. В Доме мамы можно находиться с ребенком до полутора лет, с прошлого года за этот период из Дома мамы к нам поступило двое детишек в группу «Надежда». Сейчас в новом нормативном документе тоже дано право домам ребенка открыть такую кризисную группу для мам с малышами. Но в этом году мы пока не рискнули, в последующем планируем открыть у себя и такую группу», - резюмировала директор.