Выращивать «чистый» хлеб предложил аким Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области на встрече с аграриями в Мамлютском районе предложил выращивать «чистый» хлеб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кумар Аксакалов отметил, что сейчас растет спрос на органический хлеб, выращенный без химикатов. Одна тонна такого зерна на рынке стоит порядка 400 евро.

«Это чистое зерно, выращенное без химической обработки. Это нужно чтобы была, как минимум, трех- или четырехполка, чтобы химическая прополка не проводилась. То есть чистые механические пары, хорошей репродукции семена. Есть в регионах хозяйства, которые работают в этом направлении. Нужно стремиться к такому. На нашей земле может выращиваться «чистый» хлеб», - сказал аким СКО.

Говорили на встрече о текущей ситуации по подготовке к посевной кампании, о планах и задачах. Аким области подчеркнул, что у региона есть огромный потенциал по переработке зерновых. В прошлом году область получила урожай в 5 млн тонн в бункерном весе. Муки произвели всего 363 тысячи тонн, что составляет лишь 10% от общего объема.

«Мало перерабатываем. В этом наш потенциал. На наших землях независимо от погодных условий мы должны получать самый лучший хлеб. Все дело в технологии, если мы ее будем соблюдать, сеять элиту, работать, как положено с парами, хлеб у нас будет. За это мы будем спрашивать с акимов районов. Поедем по сельским округам и проверим в разрезе сельских округов. Государство имеет право так вопрос ставить, поскольку вам оказывается достаточная поддержка в качестве субсидий. Хлеб - это наш потенциал. В переработанном виде», - резюмировал Кумар Аксакалов.

Глава региона подчеркнул, что влаги в этом году достаточно. Ее надо вовремя закрыть, тем более что лето обещают засушливое.

«Мы поручили спасателям ежедневно проверять, насколько оттаяла земля. Должна быть картина, какие процессы идут в почве. Сейчас примерно на 10 см почва отошла, началось впитывание влаги», - сказал Кумар Аксакалов.

Аким области отметил, что более 50% хлеба выращивается 4-5 класса. Но находясь в одних и тех же погодных условиях, крестьянские хозяйства, которые соблюдают технологии, получают пшеницу 3 класса.

Глава крестьянского хозяйства Еркебулан Мамбетов говорит, что в прошлом году на его полях получили 90% урожая пшеницы 3 класса. Однако столкнулись с проблемой - ее стоимостью. По словам агрария, на третьеклассную пшеницу цена неадекватная. К тому же многие покупатели интересуются в основном зерном класса ниже. Аграрии утверждают, что делается это для снижения себестоимости муки.

Сеют мамлютские агроформирования и рапс. И здесь та же сложность - цена. Если осенью тонну реализовывали по 130 тысяч тенге, то сейчас маслоперерабатывающие предприятия снизили цену до 100 тысяч. Россияне предлагают за ту же тонну 115 тысяч тенге.

Завершая разговор с аграриями, Кумар Аксакалов обратил внимание на важность развития животноводства.

«Понятно, что полеводство легче. Животноводство требует ежедневного труда. У нас большой процент самозанятых, безработица составляет 4,9%, но в этой цифре - и самозанятые. Нам нужно помочь этим людям. В районах большой потенциал. Нужно создавать молочно-товарные фермы, сельхозкооперативы. Это механизмы, которые позволяют безработным людям получить рабочее место, платить налоги», - подчеркнул аким СКО.