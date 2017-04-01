Выращивание приоритетных культур на более 0,5 миллиона га профинансирует «КазАгро»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «КазАгро» профинансирует выращивание приоритетных культур на площади более 0,5 миллиона гектаров. Об этом сообщила заместитель председателя правления АО «Холдинг «КазАгро» Айгуль Мухамадиева на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с планом, установленным Министерством сельского хозяйства, приоритетные культуры должны быть профинансированы на площади 567,4 тысячи гектаров. Исходя из поступивших заявок, отмечается повышенный интерес сельхозтоваропроизводителей к посеву рапса, льна, ячменя, риса. В то же время, низкая активность сельхозтоваропроизводителей отмечается по трем приоритетным культурам. Это сахарная свекла, хлопчатник и кукуруза на зерно. Работа по финансированию данных направлений будет продолжена до достижения поставленных планов», - сказала А.Мухамадиева.

В ходе брифинга замглавы «КазАгро» также сообщила, что до 1 апреля текущего года в первоочередном порядке осуществлялся прием заявок и финансирование по 11 приоритетным культурам: подсолнечник, рапс, лен, соя, ячмень, сахарная свекла, рис, кукуруза на зерно, хлопчатник, овес, картофель. С 1 апреля прием заявок и финансирование осуществляется по всем видам сельскохозяйственных культур.

Всего на финансирование весенне-полевых и уборочных работ холдинг «КазАгро» в этом году получил 60 миллиардов тенге. Деньги в виде бюджетного займа поступили напрямую в «Аграрную кредитную корпорацию».