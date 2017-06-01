Выпускники Национального университета обороны пополнят ВС стран ОДКБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане под руководством министра обороны РК генерал-полковника Сакена Жасузакова состоялся торжественный выпуск офицеров Национального университета обороны имени первого Президента РК - Лидера Нации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Более 100 магистрантов пополнили ряды как офицерского корпуса Вооруженных сил Казахстана, так и государств - участников ОДКБ. Необходимо отметить, что в настоящее время Национальный университет обороны включен в перечень учебных заведений по совместной подготовке военных кадров для вооруженных сил государств - членов ОДКБ, и сегодня среди выпускников представители Армении, Кыргызстана и Таджикистана.







«Подготовка военных кадров является делом особой государственной важности, и поэтому вы, выпускники Национального университета обороны, должны соответствовать высочайшим требованиям времени, обладать лидерскими качествами, стать отличными специалистами, ориентирующимися во всех сферах военной деятельности. В стенах университета вы вооружились знаниями, которые позволят успешно планировать операции различного масштаба, твердо управлять объединениями, соединениями и воинскими частями», - подчеркнул глава военного ведомства генерал-полковник Сакен Жасузаков.







Национальный университет обороны имени первого Президента РК - Лидера Нации, являясь флагманом военного образования Казахстана, применяет передовые методы обучения в осуществлении образовательных программ, в частности, по обеспечению мобильности слушателей и преподавателей, преемственности всех уровней и ступеней высшего и послевузовского образования.