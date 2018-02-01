Выпущена антология легенд о сакральных местах Восточного Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Презентация электронной книги «Легенды и сказания Восточного Казахстана» прошла сегодня в Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Книга представляет собой антологию рассказов о 15 сакральных местах области. Авторами стали Алибек Кантарбаев, Марина Юрченко, Кулмай Сембаева.

Как отметил руководитель управления туризма и внешних связей ВКО Жасулан Сарсебаев, в рамках программы «Рухани жаңғыру» в первую очередь необходимо изменить мировоззрение молодого поколения через пропаганду исторических, сакральных объектов, с помощью которых можно заложить основу патриотизма и любви к родному краю. Идея создания книги по легендам и сказаниям области на основе историко-литературных данных и результатов археологических исследований появилась в прошлом году.

В книгу вошли 15 сакральных мест ВКО: река Иртыш, урочище Киин-Кириш, озеро Маркаколь, Рахмановское озеро, гора Белуха, Коныр-Аулие, Святой ключ, мавзолей Ыргызбай ата, Берельские курганы, Некрополь Шиликты, мазар Енлик-Кебек, мавзолей Козы-Корпеш и Баян Сулу, Кушикбай, крепость Аблайкит, Ак-Баур.

По словам Жасулана Сарсебаева, при создании книги больше ориентировались на местных авторов, поскольку именно Восточный Казахстан является родиной зарождения казахской классической литературы, тому подтверждение Абай и Шакарим.

«В библиотеках есть огромное количество литературных источников, старинных книг, но они разрознены и не доступны для большого числа читателей. Мы видели свою задачу не только в литературной обработке, но и в том, чтоб это был доступный формат для современного ребенка», - отметила исполнительный директор издательско-полиграфической фирмы «Артекс» Светлана Бейсембаева.

В книге есть свои герои: мальчик по имени Санжар, который отправляется в путешествие по Восточному Казахстану со своим дедушкой. Старец, борода которого тянется из глубины веков, символизирует связь прошлого и настоящего, и, как опытный наставник, он передает ту мудрость, которую успел узнать за свою жизнь. Путешествия героев отображены на карте, которая присутствует в начале книги. Каждая легенда сопровождается картинами детей-победителей конкурса рисунков регионального центра «Дарын», детско-художественной школы Усть-Каменогорска и Дворца творчества школьников.

Обложка книги украшена орнаментом, которые созданы по мотивам артефактов, найденных в Берельских курганах. Кроме того, в книге присутствуют различные пословицы народов, проживающих на территории области.

«Помимо того, что в каждой легенде есть небольшая врезка, которая связывает одну легенду с другой, также присутствует мораль, объясняя, что это не просто интересное место, которое стоило бы посетить, но и то, чему оно может научить. Взывает к разным чувствам: отваге, гордости за свою страну, интерес к познанию нового», - сказала Светлана Бейсембаева. в свободном доступе новую книгу можно будет увидеть на сайте toureast.kz.

На презентации сообщили, что в будущем планируется пополнить коллекцию легенд и сказаний о новых местах. «Мы дали малую порцию из тех мест, которые есть в Восточном Казахстане - это основные 15 сакральных мест, которые у всех на устах. Но это только начало проекта. Мы будем пополнять коллекцию сказаний», - пообещал Жасулан Сарсебаев.



