Погода
Астана 8 °С
Алматы 13 °С
Курс валют
USD 313.02
EUR 332.90
RUB 5.50
CNY 45.39

Вынесен приговор подрядчикам строительства радиологического центра в Семее

Вынесен приговор подрядчикам строительства радиологического центра в Семее
9 Апреля 2017 11:52 256

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Городской суд №2 города Семей завершил рассмотрение уголовного дела по хищению при строительстве радиологического центра и вынес приговор трем фигурантам дела, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Руководство подрядной организации признали виновным в хищении из бюджета более полумиллиарда тенге, предназначенных для строительства центра. 

Как следует из материалов дела, деньги похищались директором фирмы-подрядчика и его заместителем при содействии чиновника из областного управления строительства. Махинация проходила по одной схеме в три приема. Фиктивные акты о выполненных пусконаладочных работах и запуске в эксплуатацию оборудования передавались руководству управления строительством, архитектуры и градостроительства ВКО, которые оно подписывало.

Фигурантам уголовного дела подрядной фирмы также вменена неуплата налогов в размере более 600 миллионов тенге.

Чиновника управления строительства ВКО приговорили к 7 годам колонии общего режима с конфискацией имущества и пожизненным лишением права работать на госслужбе. Руководитель подрядной организации приговорен к 8,5 годам колонии, со штрафом в 5, 5 миллионов тенге и лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет. Его заместителя приговорили к 8 годам.

Как сообщили в пресс-службе суда №2, приговор пока не вступил в законную силу.

Ключевые слова: Суды, Восточно-Казахстанская область,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив