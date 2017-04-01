Вынесен приговор подрядчикам строительства радиологического центра в Семее

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Городской суд №2 города Семей завершил рассмотрение уголовного дела по хищению при строительстве радиологического центра и вынес приговор трем фигурантам дела, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководство подрядной организации признали виновным в хищении из бюджета более полумиллиарда тенге, предназначенных для строительства центра.

Как следует из материалов дела, деньги похищались директором фирмы-подрядчика и его заместителем при содействии чиновника из областного управления строительства. Махинация проходила по одной схеме в три приема. Фиктивные акты о выполненных пусконаладочных работах и запуске в эксплуатацию оборудования передавались руководству управления строительством, архитектуры и градостроительства ВКО, которые оно подписывало.



Фигурантам уголовного дела подрядной фирмы также вменена неуплата налогов в размере более 600 миллионов тенге.



Чиновника управления строительства ВКО приговорили к 7 годам колонии общего режима с конфискацией имущества и пожизненным лишением права работать на госслужбе. Руководитель подрядной организации приговорен к 8,5 годам колонии, со штрафом в 5, 5 миллионов тенге и лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет. Его заместителя приговорили к 8 годам.



Как сообщили в пресс-службе суда №2, приговор пока не вступил в законную силу.