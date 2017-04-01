Выигрыш с букмекерской конторы взыскал суд в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауском городском суде рассмотрено гражданское дело по иску жителя города к букмекерской конторе о взыскании суммы выигрыша и компенсации морального вреда, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе судебного заседания установлено, что в сентябре 2016 года в букмекерской конторе истцом была сделана ставка в размере 20 тыс. тенге на матчи большого тенниса. Ставка была сделана на четыре матча, о чем свидетельствует квитанция. Предполагаемый максимальный выигрыш составлял 170 124 тенге. По результатам игры истец выиграл 86 606 тенге, после чего обратился к букмекеру за выигрышем. Однако в конторе в выплате отказали, мотивируя тем, что результаты второй ставки были аннулированы, третий матч начался ранее указанного в квитанции времени, а ставки на события двух матчей выиграли. Из представленных ответчиком расчетов следовало, что выигрыш истца составляет 56 799 тенге», - сообщили в пресс-службе областного суда.



Согласно Закону РК «Об игорном бизнес» суд не принял в качестве доказательства доводы ответчика о том, что оспариваемое событие началось ранее планируемого времени. В связи с этим суд взыскал с букмекерской конторы в пользу истца выигрыш в размере 88 606 тенге, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины.