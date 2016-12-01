Выгодно ли выращивать сахарную свеклу в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная палата предпринимателей "Атамекен" провела почти 670 семинаров в 160 сельских районах для более 10 тысяч фермеров. Ещё 2000 аграриев обратились за консультацией в онлайн-режиме.

Корреспондент МИА "Казинформ" узнал у директора Центра агрокомпетенций НПП Толеутая Рахимбекова, заинтересованы ли фермеры в выращивании сахарной свёклы.



Напомним, доля сахара, произведенного из отечественной сахарной свеклы, в Казахстане составляет всего 3%, остальные 97% - приходятся на импорт. При этом больше половины объема - 55% сахара - производится из импортного тростника, завозимого из Бразилии и Кубы.



"Одно время действительно это была большая проблема, но в последние два-три года растёт интерес к производству сахарной свёклы. Этому способствуют меры государственной поддержки: механизмы субсидирования. Интерес появился и в проекте новой госпрограммы по развитию АПК - эти меры продолжены и даже расширены", - начал он.



Т.Рахимбеков не смог назвать количество фермеров, занимающихся выращиванием сахарной свёклы, но отметил, что площади посевов достигли 12 тыс га. В то время как в конце 2000-х посевы сокращались до 1000 га с 45 тыс, которые были в 1992-м году.



"Поскольку фермер - это тот же предприниматель, он должен исходить из своей выгоды и заниматься теми видами культур, которые дают бОльший выход. Сравните, если пшеница даёт допустим 1 тонну с гектара - это 35 тысяч тенге, сахарная свёкла в состоянии дать 30 тонн, а это уже 510 тысяч тенге с гектара, овощные культуры могут дать до 2 млн тенге с одного гектара. Я думаю, тут вопросов не может быть", - сказал он, отвечая на главный вопрос.



Что касается самих семинаров, то казахстанские фермеры в основном интересовались новыми технологиями, к примеру, по биостимуляторам роста растений, по улучшению суточного привеса животных, улучшению рациона кормления.



Занятия для фермеров проводились по 25 приоритетным направлениям, которые были определены Минсельхозом, в том числе 13 направлений по животноводству, 12 - по растениеводству. Основной упор делался на мясное, молочное скотоводство, овцеводство, масличные культуры, кормовые культуры, овощи закрытого грунта. Для работы были привлечены 25 зарубежных, 28 казахстанских экспертов и 120 лекторов.