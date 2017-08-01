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Выезд за границу должников стал предметом коррупции для судоисполнителей РК

Выезд за границу должников стал предметом коррупции для судоисполнителей РК
18 Августа 2017 17:47 310

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские судоисполнители выстроили коррупционную систему, основанную на потребности людей по выезду за пределы страны. Об этом заявил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев в ходе совещания по подведению итогов анализа коррупционных рисков и общественного мониторинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Процесс исключения из единого реестра должников также не проработан и содержит в себе коррупционные риски. В городе Астане и Актюбинской области был установлен ряд фактов, когда судебные исполнители после прекращения производства не торопились исключать из реестра должников. Это для предпринимателей создает сложности для участия в госзакупках, блокирует их предпринимательскую деятельность. Выстраивается целая коррупционная система, основанная на потребности людей по выезду за пределы страны. Она стала определенной кормушкой для судебных исполнителей», - сказал Алик Шпекбаев.

По его словам, в ВКО осужден к трем годам лишения свободы руководитель Жанасемейского территориального отдела по исполнению судебных актов, получивший взятку в сумме 160 тыс тенге за ускоренное снятие ограничения за выезд за пределы страны.

«Главная проблема заключается в том, что законодательство имеет множество норм, предоставляющих судебным исполнителем право самостоятельно принимать решения, устанавливать запреты и ограничения. Ответственность частных судебных исполнителей не соразмерна с их полномочиями. На них не распространяется ответственность, которую несут государственные судебные исполнители - за совершение коррупционных правонарушений, халатность, бездействие, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, превышение полномочий и так далее», - подчеркнул Алик Шпекбаев.

Ключевые слова: Другие государственные органы, Суды, Борьба с преступностью,
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