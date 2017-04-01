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Выделение грантов НПО упростят в Казахстане

Выделение грантов НПО упростят в Казахстане
7 Апреля 2017 18:32 331

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Процедуры выделения грантов для НПО станут более простыми. Об этом сегодня заявил  министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев на заседании Общественного совета, посвященного итогам работы ведомства и планам на будущее.

«С учётом пожеланий общественности дорабатываем правила выделения грантов для НПО. По новым правилам процедуры выделения грантов станут более простыми», - сказал Нурлан Ермекбаев.

Как пояснил министр, по новым правилам будет отдельно прописан порядок формирования экспертной комиссии, введены положения по реестру экспертов, которые могут входить в состав экспертной комиссии.

«Это делается для того, чтобы состав членов соответствовал тематике грантов», - пояснил Нурлан Ермекбаев.

По словам министра, согласно новым правилам расширится перечень направлений грантов, источники формирования фондов оператора грантового финансирования.

«Сейчас фонд оператора может пополняться только через бюджет министерства. В будущем мы надеемся, что акиматы и другие министерства смогут напрямую выделять средства на гранты операторам», - отметил Нурлан Ермекбаев.

Согласно озвученным данным, в 2017 году грантовое финансирование увеличено почти в три раза - до 612,5 млн тенге, а  государственный социальный заказ до  8,8 млрд тенге. В текущем году оператором грантового финансирования разыграно 47 проектов. В целом  рассмотрено 320 заявок от 183 организаций, присуждено 42 гранта.

 

 

 

Ключевые слова: НПО,
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