Выборы в парламент проходят в Италии
4 Марта 2018 14:09 684
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Италии проходят всеобщие выборы в парламент, передает агентство EFE.
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Как сообщается, около 46 миллионов итальянцев имеют право голосовать на выборах, за которыми следит вся Европа.
Избирательные участки открылись в 7:00 утра и будут работать до 23:00 по местному времени.
Будут избраны 630 депутатов Палаты депутатов и 315 выборных членов Сената. Это 18-е всеобщие выборы в парламент Итальянской Республики.
фото:russia-now.com
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