Выборы в парламент проходят в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Италии проходят всеобщие выборы в парламент, передает агентство EFE.

Как сообщается, около 46 миллионов итальянцев имеют право голосовать на выборах, за которыми следит вся Европа.

Избирательные участки открылись в 7:00 утра и будут работать до 23:00 по местному времени.

Будут избраны 630 депутатов Палаты депутатов и 315 выборных членов Сената. Это 18-е всеобщие выборы в парламент Итальянской Республики.

фото:russia-now.com