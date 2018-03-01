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Выборы в парламент проходят в Италии

4 Марта 2018 14:09 684
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Выборы в парламент проходят в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Италии проходят всеобщие выборы в парламент, передает агентство EFE.

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Как сообщается, около 46 миллионов итальянцев имеют право голосовать на выборах, за которыми следит вся Европа.

Избирательные участки открылись в 7:00 утра и будут работать до 23:00 по местному времени.

Будут избраны 630 депутатов Палаты депутатов и 315 выборных членов Сената. Это 18-е всеобщие выборы в парламент Итальянской Республики.

фото:russia-now.com

 

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Ключевые слова: Выборы, Италия,
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Перевод:

Алмас Жексенбеков

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