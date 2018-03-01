Выборы президента проходят в России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На всенародных выборах тайным голосованием российские избиратели решают, кто в предстоящие шесть лет будет в должности президента возглавлять страну, пишет ТАСС.

Граждане России выбирают главу государства из восьми кандидатов: Сергея Бабурина (партия «Российский общенародный союз»), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвиженец), Ксении Собчак («Гражданская инициатива»), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Бориса Титова (Партия роста) и Григория Явлинского («Яблоко»).

По данным на 1 января 2018 года, Центризбирком зарегистрировал 110 миллионов 858 тысяч 228 избирателей, в том числе в России 108 миллионов 968 тысяч 869 человек, а за ее пределами - 1 миллион 889 тысяч 359. На выборах 2012 года были зарегистрированы 109 миллионов 860 тысяч 331 избирателей.

Нынешние выборы - седьмые для российского института президента, до 2012 года президент избирался на четыре года, однако в связи с внесенными в 2008 году поправками в Конституцию уже во второй раз будет избираться на шесть лет.

Географическая уникальность России, протянувшейся на 11 часовых поясов и несколько климатических зон, определила ряд особенностей в проведении на ее территории выборов. В общей сложности в день выборов в России будет открыто порядка 97 тысяч избирательных участков, которые будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.



Таким образом, в самых восточных регионах страны - Камчатском крае и Чукотском автономном округе - голосование началось, когда в центральных и западных территориях еще был субботний вечер (23:00 мск). Завершится же оно в 21 час по московскому времени, когда двери участков закроются в самом западном субъекте страны - Калининградской области. Но даже после закрытия участков на западе страны голосование продолжится для россиян, находящихся в государствах Европы и обеих Америк.



Все избиратели участвуют в выборах лично, дистанционное голосование российским законодательством не предусмотрено. Исключение сделано только для российских космонавтов, находящихся в день выборов на орбите, - они голосуют через доверенное лицо во время специального телесеанса связи с Центром управления полетами (ЦУП). 18 марта 2018 года Центр управления полетами обеспечит голосование находящегося на Международной космической станции бортинженера Антона Шкаплерова.

Фото: © Александр Бахтин/ТАСС