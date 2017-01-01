Вторую неделю в Таразе разыскивают пострадавшего в смертельном ДТП

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Розыскное дело было начато в криминальной полиции Тараза после обращения родственников Акрама Исматулаева, исчезнувшего в ночь на 29 декабря после дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

Напомним, 29 декабря, примерно в 01.30 часов, произошло жуткое ДТП на одном из центральных проспектов Тараза.

Водитель автомашины «БМВ 520» К., не справившись с рулевым управлением из-за взрыва передней автопокрышки, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с ограждением моста, после чего машину опрокинуло в реку на металлические трубы, разорвав пополам.

На месте происшествия скончался пассажир, 31-летний И., 29-летний М. скончался в приемном покое городской больницы №1. Другой пассажир, 37-летний Ш., с ушибом головы обратился в горбольницу №1 и после оказания помощи был отпущен домой. 22-летний водитель К. получил множественные ушибы и также обратился в больницу.

Еще один пассажир этой автомашины, 23-летний Акрам Исматулаев, по свидетельству очевидцев, в шоковом состоянии ушел в неизвестном направлении и пропал.

«31 декабря 2016 года в ОП-1 УВД Тараза с заявлением обратился отец одного из пассажиров автомашины «БМВ 520» по факту пропажи сына, - говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного органа. - Данный факт зарегистрирован в ЕРДР от 31 декабря. В настоящее время сотрудниками криминальной полиции заведено розыскное дело. Ведется досудебное расследование».

По словам родственников А. Исматулаева, в ту ночь Акрам с братьями вез дядю в больницу. По Таразу распространяются листовки с информацией о пропавшем, в которых говорится, что он был одет в черную куртку, красную футболку и спортивное трико. Родные просят всех, кто знает о его местонахождении, позвонить по телефонам: 8 777 129 04 36, 8 705 531 71 71, или 102. За любую информацию о его местонахождении обещано вознаграждение.