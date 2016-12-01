Второй сезон фильма «Алмазный меч» намерен снять Абдрашов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьерный пресс-показ художественного фильма «Алмазный меч» состоялся в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Режиссер Рустам Абдрашов рассказал о создании этого большого проекта. По его словам, фильм снимался почти два года. В общей сложности над фильмом работали 500 человек, из них 200 - члены съемочной группы.

Сценарий фильма написан по мотивам романа Илияса Есенберлина «Алмазный меч». Съемки фильма велись на протяжении пяти месяцев на более чем 30 объектах в Алматы и Алматинской области. Часть из них проходила в декорациях, построенных специально для проекта на территории студии «Казахфильм», где художники воссоздали дворец Шайбаншаха.

Оригинал полностью на казахском языке, есть вкрапления джунгарского и северного диалекта монгольского языка. 4 января 2017 года будет презентована русскоязычная версия, сейчас проходит ее сведение и дубляж. Также есть английская субтитрированная версия для европейского зрителя.

«Это первая ласточка, первый сезон. Если будут положительные отзывы, будет второй сезон. У нас богатая история. Мы в большом долгу перед нашей историей, перед нашими потомками. Большое спасибо нашей независимости, благодаря ей мы выносим эти белые пятна истории, воссоздаем их в фильмах», - сказал Рустем Абдрашов.

Он добавил, что бюджет фильма в общей сложности составил около 2 млрд тенге, вместе с налогами 5 млн долларов. Для такого проекта с такими масштабами и не столь много, бывает и больше, признается режиссер.

«Надеюсь, в перспективе следующие сезоны будут и красивее, и дороже. Наверно, ко второму сезону приступим после Нового года. У нас уже есть почин, 2-3 серии в копилке отснятого материала. К концу следующего года будет еще один сезон», - заверил режиссер.

В общенациональный прокат фильм выйдет в январе 2017 года.