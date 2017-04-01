Второй этап контрольной проверки стартовал в казахстанских войсках  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В войсках Вооруженных сил Казахстана стартовала вторая очередь контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения, в рамках которой будут проверены соединения и воинские части войск противовоздушной обороны СВО, а также боевого и материально-технического обеспечения Сухопутных войск ВС РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

По поручению министра обороны РК генерал-полковника Сакена Жасузакова сформированы комплексные комиссии, которые будут работать во всех регионах страны, общее руководство и контроль на втором этапе осуществляется заместителями начальника Генерального штаба ВС РК.

На южном направлении проверка пройдет под общим руководством и контролем первого заместителя начальника Генерального штаба генерал-майора Амира Халикова, на восточном - заместителя начальника Генерального штаба генерал-майора Мухамеджана Таласова. На юго-восточном направлении руководство и контроль за ходом проверки осуществит заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор авиации Нурлан Карбенов, на западном - заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Адильбек Алдабергенов, на центральном направлении - начальник Департамента стратегического планирования ГШ ВС РК генерал-майор Руслан Шпекбаев.

Подтвердить свое мастерство и выучку военнослужащим необходимо по основным предметам боевой подготовки. Это тактическая, специальная, огневая, физическая, строевая и государственно-правовая подготовка, общевоинские уставы, а также военная топография. Занятия предусмотрены как в дневное, так и в ночное время, с отработкой вопросов выдвижения в указанный район, развертывания командно-наблюдательного пункта батальона (роты), постановки боевых задач, управления подразделениями в ходе выполнения поставленных задач по вводным и проведения боевых стрельб.

Контрольная проверка нацелена на определение выучки личного состава, реального уровня боевой подготовки и уровня слаженности взводов, рот, управлений батальонов соединений и частей, готовности подразделений в кратчайшие сроки выполнить поставленные боевые задачи, а также оценку выполнения планов и программ боевой подготовки.

Кроме того, комиссиями будет проверено состояние вооружения и военной техники, система организации работы должностных лиц по руководству боевой подготовкой в подчиненных соединениях, боевая и мобилизационная готовность.









