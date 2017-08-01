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Всемирный день слонов отметили в Китае

Всемирный день слонов отметили в Китае
13 Августа 2017 18:51 173

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В провинции Юньнань Китая отметили Всемирный день слонов, сообщает "СИНЬХУА Новости".


Всемирный день слонов отметили в Китае

Торжественный парад, богатое угощение и прохладный душ. Так сегодня, во Всемирный день слонов, чествовали обитателей сафари-парка "Долина слонов" в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе провинции Юньнань (Юго-Западный Китай).


Всемирный день слонов отметили в Китае

Всемирный день слонов, учрежденный в 2012 году, отмечается ежегодно 12 августа с целью привлечения внимания к бедственному положению этих животных в Азии и Африке.


Всемирный день слонов отметили в Китае 

Ключевые слова: Китай,
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