Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почувствовать землетрясение, подняться в люльке подъемника пожарной машины и «пострелять» из пожарного гидранта могли алматинцы в честь Всемирного дня гражданской обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Воскресным утром алматинцы познакомились с работой служб спасения. В честь Всемирного дня гражданской обороны местный департамент по ЧС организовал для горожан на Старой площади Астана выставку противопожарной, спасательной и медицинской техники. Люди могли поближе познакомиться с суровыми буднями пожарных, спасателей, врачей.

«Демонстрационный показ проводится в целях пропаганды знаний в сфере гражданской защиты и формирования культуры безопасности, а также ознакомления горожан с возможностями спасательных служб и формирований. Ознакомиться с особенностями профессии спасателя -пожарного и условиями поступления в единственный профильный вуз, выпускающий специалистов в сфере ЧС Кокшетауский технический институт КЧС МВД РК», - отметила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.





Те, кто мечтал узнать, что ощущают пожарные, могли подняться в люльке самого высокого в Казахстане коленчатого подъемника, предназначенного для спасения людей с высоты 90 метров. Или лично на практике опробовать ранцевую систему импульсного пожаротушения и попасть струей пены из «пожарного пистолета» в мишень.

Для любителей острых ощущений был приготовлен симулятор землетрясений на мобильной платформе. Этот тренажер представляет собой макет жилой комнаты с имитацией горизонтальных и вертикальных толчков землетрясения.

Кроме того, алматинцам показали, как правильно оказывать первую медицинскую помощь и рассказали о том, как правильно вести себя в случае попадания в ту или иную чрезвычайную ситуацию.





Мероприятие посетили начальник ДЧС Алматы Серик Аубакиров и заместитель акима Алматы Мурат Дарибаев.

Девизом Всемирного Дня гражданской обороны является: «Задача Гражданской обороны и национальных структур - повысить эффективность борьбы с катастрофами».







































