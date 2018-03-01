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Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы

4 Марта 2018 14:48 1151
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Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почувствовать землетрясение, подняться в люльке подъемника пожарной машины и «пострелять» из пожарного гидранта могли алматинцы в честь Всемирного дня гражданской обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Воскресным утром алматинцы познакомились с работой служб спасения. В честь Всемирного дня гражданской обороны местный департамент по ЧС организовал для горожан на Старой площади Астана выставку противопожарной, спасательной и медицинской техники. Люди могли поближе познакомиться с суровыми буднями пожарных, спасателей, врачей.

«Демонстрационный показ проводится в целях пропаганды знаний в сфере гражданской защиты и формирования культуры безопасности, а также ознакомления горожан с возможностями спасательных служб и формирований.    Ознакомиться с особенностями  профессии спасателя -пожарного и условиями поступления в единственный профильный вуз, выпускающий специалистов в сфере ЧС Кокшетауский технический институт КЧС МВД РК», - отметила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 

Те, кто мечтал узнать, что ощущают пожарные, могли подняться в люльке самого высокого в Казахстане коленчатого подъемника, предназначенного для спасения людей с высоты 90 метров. Или лично на практике опробовать ранцевую систему импульсного пожаротушения и попасть струей пены из «пожарного пистолета» в мишень.

Для любителей острых ощущений был приготовлен симулятор землетрясений на мобильной платформе. Этот тренажер представляет собой макет жилой комнаты с имитацией  горизонтальных и вертикальных толчков землетрясения.  

Кроме того, алматинцам показали, как правильно оказывать первую медицинскую помощь и рассказали о том, как правильно вести себя в случае попадания в ту или иную чрезвычайную ситуацию.

Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 

Мероприятие посетили начальник ДЧС Алматы Серик Аубакиров и заместитель акима Алматы Мурат Дарибаев.

Девизом Всемирного Дня гражданской обороны является: «Задача Гражданской обороны и национальных структур - повысить эффективность борьбы с катастрофами». 


Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 
Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 
Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 
Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 
Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 
Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 
Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 
Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 
Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 
Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 
Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 
Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 
Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 
Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 
Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 
Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 
Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 
Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 
Всемирный день гражданской обороны отметили алматинцы 

 

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Ключевые слова: Другие государственные органы, Алматы, Дата,
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Автор:

Альберт Ахметов

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