Всего 20% сельхозпродукции перерабатывают в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области проверил подготовку к посевной в Айыртауском районе, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

По данным акима района Агзама Тастемирова, общая посевная площадь составляет 381,9 тыс. га, яровой сев - 353, 4 тыс. га. В этом году увеличивают площади под чечевицу, масличные и кормовые.



В семеноводческом хозяйстве ТОО «Баянтай» обновлена посевная техника, проводится модернизация технического обеспечения. В этом году в хозяйстве увеличат посевные площади масличных культур.



Руководитель агроформирования Сырымбет Есенгалиев рассказал, что в прошлом году урожайность была 17,8 ц/га. 30% полученного урожая - третьего класса.



Обращаясь к аграриям, Кумар Аксакалов отметил, что подобные выездные встречи проводятся для того, чтобы «сверить часы» перед посевной кампанией.



«В последние годы - более 50% выходят 4-5 класса на таких землях. Понятно, что чуть-чуть погода поменялась. Но у нас есть хозяйства, где стабильно получают и при такой погоде высокого каечства хлеб, потому что соблюдают технологию. То, что сегодня в районе 14% семян 3 класса - это не очень хорошо. Земля должна эффективно работать», - сказал Кумар Аксакалов.



Он рекомендовал обратить внимание на обработку почвы под пары.



Говорили на встрече с аграриями и о развитии животноводства и глубокой переработке сельхозпродукции.

«Цепочка должна работать внутри района, области, республики. Мы говорим о том, чтобы сельскохозяйственная продукция максимально перерабатывалась. Мы всего лишь 20% своей продукции перерабатываем, все отдаем сырьем. Эта задача перед всеми вами. Механизмов сегодня очень много. Мы объезжаем - видим предприятия, которые хорошо воспользовались ими, они сегодня работают», - подчеркнул аким области.



На встрече с ветеранами района в сельском доме культуры Кумар Аксакалов рассказал о подготовке к предстоящей посевной в регионе, поделился планами развития области на ближайший период, поинтересовался проблемами аксакалов.