Вручение грамот к 26-летию Независимости РК прошло в Сиане

ПЕКИН-СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Сианьское отделение Ассоциации казахстанских студентов в Китае (KSAC) в честь 26-летия Независимости РК провело праздничный концерт в городе Сиань провинции Шэньси КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Мероприятие прошло 17 декабря с участием свыше 150 казахстанских студентов со всей провинции Шэньси.

От имени KSAC благодарственные грамоты за поддержку и весомый вклад в решение актуальных проблемных вопросов в жизни казахстанских студентов и к 26-летию Независимости получили заведующий консульским отделом Посольства РК в КНР Болат Сырлыбаев, директор Исследовательского центра права Центральной Азии при Инновационном центре Экономического пояса Шелкового пути Сианьского транспортного университета София Ушурова, а также преподаватель ЕНУ им. Л.Н.Гумилева Гуляим Оспанкулова, которая в настоящее время работает на кафедре казахского языка при Сианьском университете иностранных языков.

Специально приглашенным гостем вечера стала набирающая популярность среди пользователей казахстанского интернета певица Tak Joo Yoo из Южной Кореи, которая исполнила песню «Көзімнің қарасы». Виртуозным исполнением на домбре кюя «Аққу» и композиции «Попурри» гостей вечера порадовал и лауреат республиканских и международных фестивалей Нурбол Садыков.



«Наша страна завоевала высокий авторитет на мировой арене. Мы хотим, чтобы сердца наших студентов всегда наполнялись гордостью за наше государство, стремлением к единству и взаимопониманию. Пусть мир и согласие господствуют в нашем общем доме», - сказала в интервью Казинформу председатель сианьского отделения KSAC Нургуль Макулбек.

«По отзывам гостей, - продолжила она, - праздничный вечер прошел очень насыщенно и интересно. Студенты сообщают, что почувствовали себя как дома, этому способствовали специально подобранная музыка казахстанской эстрады, а также национальные казахстанские угощения».

Напомним, масштабные мероприятия по празднованию Дня Независимости Казахстана традиционно проходят в Пекине, Шанхае, Урумчи, Сиане и других городах Китая.

Торжественный дипломатический прием по случаю 26-летия Независимости Казахстана с участием около 600 человек был проведен12 декабря в Пекине.





16 декабря казахстанские студенты дали праздничный концерт в городе Урумчи.