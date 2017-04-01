«Время первых»: Без Казахстана и Байконура этого подвига не было бы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов поразил столичных жителей кинокартиной «Время первых» - фильмом о легендарном советском космонавте Алексее Леонове, который первым в мире вышел в открытый космос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

6 апреля картина вышла в прокат на широкие экраны.

В 60-е годы в разгар холодной войны две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди - выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. Руководство Советского Союза решает, во что бы то ни стало воплотить планы в жизнь. В неизвестность шагнули опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге.



Режиссер Дмитрий Киселев завершил проект достойно. С первой и до последней минуты фильм держит зрителя в напряжении. И это совершенно не преувеличение. В этом, конечно, есть заслуга лучшей «тройки» - Евгения Миронова (играет Алексея Леонова), Константина Хабенского (Павел Беляев) и Владимира Ильина (Сергей Королев). Картина необычная. Многим, скорее всего, вспомнились небезызвестные «Гравитация» и «Интерстеллар». Но сравнивать «Время первых» с ними, конечно же, бессмысленно и было бы обидно.

«Наш фильм - это история о людях, которые раз за разом совершали невозможное. Это хроника легендарного полета корабля «Восход-2», с которого был совершен первый выход человека в открытый космос. Без Байконура, без Казахстана все это было бы невозможным. Давайте вместе вспомним о совместном подвиге наших народов, который затмевает любую фантастику», - говорит Константин Хабенский.

Между тем для Тимура Бекмамбетова дубляж этого фильма на казахский язык был обязательным. «Для меня было важно, чтобы на моей Родине его могли бы посмотреть не только на русском, но и на государственном языке», - говорит он.

«Это фильм о целой эпохе. О людях, которые рисковали своими жизнями для того, чтобы совершить этот подвиг и потом гордиться нам с вами. С первой же минуты создания этой картины приняли решение обязательно его дублировать на казахский язык, потому что для нас - это светлое место. Это земля, которая дала старт потрясающим открытиям в космосе», - в свою очередь отмечает Евгений Миронов.

Традиционно профессиональный перевод на казахский язык осуществлен благодаря Ассоциации «Болашак» при поддержке спонсоров. Режиссером выступила уже опытная Айжан Жамшитова. К слову, она руководила процессом дубляжа некоторых предыдущих кинокартин из 18 фильмов, переведенных на казахский язык с 2011 года. Главных героев озвучили Азамат Канапия (Алексей Леонов), Гани Кулжанов (Константин Хабенский), Бакытжан Нурпеисов (Сергей Королев). Всего в дубляже участвовали 25 актеров.

«Впервые этот фильм будет показан на казахском языке. Я не знаю казахского языка, но язык добра практически всем понятен. Хочу сказать спасибо за вашу землю, потому что там происходили все основные события, именно там 18 марта в снежное утро мы стартовали. Я никогда не видел казахскую степь белоснежной, а когда увидел, я потом вернулся в Казахстан. Вернулся, чтобы сказать людям и земле спасибо за то, что вы сделали!» - заключил легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, обращаясь к казахстанскому зрителю с экрана кинотеатра.