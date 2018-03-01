Врачи рассказали о состоянии сбитых на «зебре» в Балхаше девушек
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии сбитых на пешеходном переходе девушек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В пятницу в Балхаше произошло ДТП, в результате три пациентки попали в Центральную больницу города Балхаш. Все трое сначала попали в реанимацию, сегодня они находятся в отделении травматологии», - сообщила пресс-секретарь Айжан Иса.
По ее словам, самые тяжелые травмы были у девушки, 2004 года рождения: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом правой височной кости, открытая рана правой височной области и контузионные очаги правой височной доли.
Вторая пациентка, 2002 года рождения, поступила в больницу с сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей левого локтевого сустава, ушибами левой подвздошной области, ушибами коленного сустава, с садинами.
Третья пострадавшая после данного ДТП - девушка, 2003 года рождения. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб и растяжение связки локтевого сустава, а также коленного сустава справа, а также рану лобной доли справа.
По словам очевидцев, девушек сбил на пешеходном переходе водитель автомашины марки Mersedes.
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