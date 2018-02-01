Врачи рассказали о состоянии избитого акимом подростка
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе детской больницы №2 города Астана Улукбек Асылбеков рассказал о состоянии избитого акимом ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Диагноз на сегодня: сотрясение головного мозга, ушиб плечевого сустава, ушиб мягких тканей спины, поясничной области. На сегодня состояние ребенка средне-тяжелое, угрожающих жизни признаков нет. По томографии данных о кровоизлиянии или травматических повреждениях со стороны головного мозга нет», - сказал он в интервью журналистам.
По его словам, пострадавшего подростка могут выписать уже через неделю.
«Обычно с таким диагнозом дети госпитализируются на 5-7 дней, в течение семи дней наблюдаются, получают лечение, в последующем выписываются под наблюдением невропатолога по месту жительства», - отметил врач.
Он также рассказал о состоянии ребенка в день его поступления в больницу.
«Диас госпитализирован в нашу клинику в пятницу ночью с 22 на 23. Из анамнеза заболевания, ребенок был избит взрослым человеком. При поступлении был осмотрен всеми нашими специалистами - травматологом, хирургом, нейрохирургом, проведено обследование, УЗИ-исследование органов брюшной полости, в последующем выполнена компьютерная томография головного мозга», - рассказал Улукбек Асылбеков.
В заключении, он сказал, что серьезных последствий быть не должно.
Напомним, акима Коргалжынского сельского округа Жаната Омарова подозревают в избиении подростка. В данный момент ведется расследование инцидента.
фото: benhmantinh.vn
- Как защитить квартиру от воров - рекомендации полиции
- Штормовое предупреждение: снег, гололед и ветер ожидаются в Астане
- В РФ возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика в казахстанской стоматологии
- Погибшие в Москве казахстанцы были уроженцами Костанайской области
- Боксеры Astana Arlans передали деньги тяжелобольному ребенку из Щучинска
- Более 5 млн тенге выплатят родителям погибшей под каруселью девочки в Шахтинске
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана