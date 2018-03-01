Врач сборной Казахстана отстранен по подозрению в допинговых нарушениях
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о санкциях, наложенных на врача казахстанской команды Хосилбека Тагаева, который подозревается в нарушении антидопинговых правил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IBU.
Как отмечается в пресс-релизе IBU, по итогам обыска, проведенного итальянской полицией в Антхольце в январе, из комнаты Тагаева были конфискованы пакеты с медикаментами и флаконы, среди которых был обнаружен препарат Преднизалон, который считается запрещенным на соревнованиях.
Согласно правилам организации, врач сборной Казахстана временно отстранен от участия в любых соревнованиях под эгидой IBU c 7 марта 2018 года. Национальная федерация Казахстана также должна приостановить деятельность Тагаева.
Дальнейшее решение по этому делу вынесет антидопинговая комиссия IBU.
Фото: luzernerzeitung.ch
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