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Врач сборной Казахстана отстранен по подозрению в допинговых нарушениях

8 Марта 2018 09:08 374
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Врач сборной Казахстана отстранен по подозрению в допинговых нарушениях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о санкциях, наложенных на врача казахстанской команды Хосилбека Тагаева, который подозревается в нарушении антидопинговых правил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IBU.

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Как отмечается в пресс-релизе IBU, по итогам обыска, проведенного итальянской полицией в Антхольце в январе, из комнаты Тагаева были конфискованы пакеты с медикаментами и флаконы, среди которых был обнаружен препарат Преднизалон, который считается запрещенным на соревнованиях.

Согласно правилам организации, врач сборной Казахстана временно отстранен от участия в любых соревнованиях под эгидой IBU c 7 марта 2018 года. Национальная федерация Казахстана также должна приостановить деятельность Тагаева.

Дальнейшее решение по этому делу вынесет антидопинговая комиссия IBU.

Фото: luzernerzeitung.ch

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Ключевые слова: Спорт,
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