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Впервые в своей истории Атырауский НПЗ полностью прекратит работу

Впервые в своей истории Атырауский НПЗ полностью прекратит работу
17 Августа 2017 17:37 280

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Впервые в своей более чем семидесятилетней истории Атырауский НПЗ полностью прекратит работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 18 августа текущего года ТОО «Атырауский НПЗ» начнет плановый капитальный ремонт впервые с полной остановкой работы предприятия. В ходе ремонта, который будет идти до 29 сентября, планируется выполнить комплекс мероприятий, призванных обеспечить длительную, безопасную и надежную работу технологического оборудования», - сообщили в пресс-службе АНПЗ.

В рамках подготовки к капитальному ремонту нефтепереработчиками отработаны все вопросы, связанные с детальным обследованием технологических установок завода. Планируется охватить весь объем работ по составленным дефектным ведомостям с соответствующей заменой физически изношенного оборудования. Запланировано техническое обследование сосудов и аппаратов, ремонт насосно-компрессорного оборудования, обследование и ревизия технологических печей и трубопроводов, профилактические и ремонтные работы энергетического оборудования, приборов КИПиА и др.

«В дальнейшем планируется переход на увеличенный до трех - четырех лет межремонтный пробег. Плановый ремонт НПЗ не повлияет на стабильность топливного рынка», - рассказали в пресс-службе завода.

Как отметили на АНПЗ, перед остановкой на капитальный ремонт в резервуарах были накоплены необходимые объемы социально значимых нефтепродуктов, достаточные для обеспечения потребностей региона. График остановки АНПЗ на капитальный ремонт согласован с Министерством энергетики РК.

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Нефть, Атырауская область,
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