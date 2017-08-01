Впервые в своей истории Атырауский НПЗ полностью прекратит работу

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Впервые в своей более чем семидесятилетней истории Атырауский НПЗ полностью прекратит работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 18 августа текущего года ТОО «Атырауский НПЗ» начнет плановый капитальный ремонт впервые с полной остановкой работы предприятия. В ходе ремонта, который будет идти до 29 сентября, планируется выполнить комплекс мероприятий, призванных обеспечить длительную, безопасную и надежную работу технологического оборудования», - сообщили в пресс-службе АНПЗ.



В рамках подготовки к капитальному ремонту нефтепереработчиками отработаны все вопросы, связанные с детальным обследованием технологических установок завода. Планируется охватить весь объем работ по составленным дефектным ведомостям с соответствующей заменой физически изношенного оборудования. Запланировано техническое обследование сосудов и аппаратов, ремонт насосно-компрессорного оборудования, обследование и ревизия технологических печей и трубопроводов, профилактические и ремонтные работы энергетического оборудования, приборов КИПиА и др.



«В дальнейшем планируется переход на увеличенный до трех - четырех лет межремонтный пробег. Плановый ремонт НПЗ не повлияет на стабильность топливного рынка», - рассказали в пресс-службе завода.



Как отметили на АНПЗ, перед остановкой на капитальный ремонт в резервуарах были накоплены необходимые объемы социально значимых нефтепродуктов, достаточные для обеспечения потребностей региона. График остановки АНПЗ на капитальный ремонт согласован с Министерством энергетики РК.