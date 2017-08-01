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Впервые казахстанские пищевые продукты презентовали в Гонконге

Впервые казахстанские пищевые продукты презентовали в Гонконге
17 Августа 2017 13:01 322

ПЕКИН-ГОНКОНГ. КАЗИНФОРМ - Сегодня впервые в Юго-Восточной Азии, в специальном административном районе Сянган КНР (Гонконг) АО «НК «KAZAKH INVEST» презентовало экспортный потенциал пищевой отрасли Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

На крупнейшей выставке продуктов питания «Hong Kong Food Expo» в формате Единого национального павильона при содействии Генерального консульства Казахстана представлены пять ведущих отечественных производителей мороженого, меда, сухого кобыльего молока, растительного масла и охлажденного мяса баранины.

Впервые казахстанские пищевые продукты презентовали в Гонконге 

«Для нашей небольшой и молодой компании Китай является одним из наиболее приоритетных экспортных направлений. При этом Гонконгу мы уделяем особое внимание. Здесь в последние годы люди очень сильно следят за правильным питанием и натуральностью пищи, а также требовательны к внешнему виду и упаковке продукта. А наша продукция подходит под эти параметры. Благодаря поддержке «KAZAKH INVEST» в этом году мы впервые презентовали наш мед на выставке в Гуанчжоу, теперь и в Гонконге. Интерес к Лепсинскому натуральному меду на китайском рынке большой. Сейчас ведутся переговоры о поставке нашей продукции», - сказала в интервью Казинформу представитель ТОО «Лепсинск өнімі» Асель Куспанова.

Впервые казахстанские пищевые продукты презентовали в Гонконге 

По словам представителя ТОО «Евразия инвест» Галымжана Мейрамбекова, рынок Гонконга открывает большие возможности для экспорта казахстанского сухого кобыльего молока по двум причинам.

«Во-первых, достаточно просто получить разрешение на ввоз данного продукта на этот рынок. Во-вторых, Гонконг - туристический мегаполис, а значит, что сюда съезжаются путешественники со всего мира, которые, в конце концов, увидят на полках и приобретут нашу продукцию», - сказал он.

Директор департамента по развитию и продвижению экспорта Министерства по инвестициям и развитию РК Ануар Чужегулов сообщил, что в этом году, наряду с Гонконгом, «KAZAKH INVEST» организует ряд мероприятий по продвижению продукции «Made in Kazakhstan» на рынок Китая - в города Гуанчжоу, Шанхай, Урумчи и Пекин.

Впервые казахстанские пищевые продукты презентовали в Гонконге 

«Гонконг для Казахстана является своеобразным мостом между Европой и Азией, привлекательным экспортным рынком с населением более 7 млн человек, ежегодным импортом продуктов питания на свыше 20 млрд долларов. Качественная и экологически чистая казахстанская продукция уже знакома китайскому потребителю. Практически вся продукция наших участников внесена в реестр поставщиков на территорию Китая. Теперь подобная работа ведется и по Гонконгу», - подчеркнул он.

Напомним, товарооборот Казахстана с Гонконгом по итогам 2016 года составил 19,4 млн долларов, из них на экспорт приходится 10,3 млн долларов, импорт - 9,1 млн долларов.

Впервые казахстанские пищевые продукты презентовали в Гонконге 

«Hong Kong Food Expo» - одна из крупнейших и наиболее популярных в Азии торговых выставок пищевой продукции, проводится в Гонконге в 28-й раз. В этом году в мероприятии принимает участие свыше 1500 производителей из 26 стран мира. В формате Единого странового павильона на выставке, наряду с Казахстаном, представлены 20 стран, включая Украину, США, Индию, Беларусь, Иран, Южную Корею, Польшу и др.

 

 

Ключевые слова: Китай, Малый бизнес, Экономика,
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