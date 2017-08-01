Впервые казахстанские пищевые продукты презентовали в Гонконге 

ПЕКИН-ГОНКОНГ. КАЗИНФОРМ - Сегодня впервые в Юго-Восточной Азии, в специальном административном районе Сянган КНР (Гонконг) АО «НК «KAZAKH INVEST» презентовало экспортный потенциал пищевой отрасли Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

На крупнейшей выставке продуктов питания «Hong Kong Food Expo» в формате Единого национального павильона при содействии Генерального консульства Казахстана представлены пять ведущих отечественных производителей мороженого, меда, сухого кобыльего молока, растительного масла и охлажденного мяса баранины.





«Для нашей небольшой и молодой компании Китай является одним из наиболее приоритетных экспортных направлений. При этом Гонконгу мы уделяем особое внимание. Здесь в последние годы люди очень сильно следят за правильным питанием и натуральностью пищи, а также требовательны к внешнему виду и упаковке продукта. А наша продукция подходит под эти параметры. Благодаря поддержке «KAZAKH INVEST» в этом году мы впервые презентовали наш мед на выставке в Гуанчжоу, теперь и в Гонконге. Интерес к Лепсинскому натуральному меду на китайском рынке большой. Сейчас ведутся переговоры о поставке нашей продукции», - сказала в интервью Казинформу представитель ТОО «Лепсинск өнімі» Асель Куспанова.





По словам представителя ТОО «Евразия инвест» Галымжана Мейрамбекова, рынок Гонконга открывает большие возможности для экспорта казахстанского сухого кобыльего молока по двум причинам.

«Во-первых, достаточно просто получить разрешение на ввоз данного продукта на этот рынок. Во-вторых, Гонконг - туристический мегаполис, а значит, что сюда съезжаются путешественники со всего мира, которые, в конце концов, увидят на полках и приобретут нашу продукцию», - сказал он.

Директор департамента по развитию и продвижению экспорта Министерства по инвестициям и развитию РК Ануар Чужегулов сообщил, что в этом году, наряду с Гонконгом, «KAZAKH INVEST» организует ряд мероприятий по продвижению продукции «Made in Kazakhstan» на рынок Китая - в города Гуанчжоу, Шанхай, Урумчи и Пекин.





«Гонконг для Казахстана является своеобразным мостом между Европой и Азией, привлекательным экспортным рынком с населением более 7 млн человек, ежегодным импортом продуктов питания на свыше 20 млрд долларов. Качественная и экологически чистая казахстанская продукция уже знакома китайскому потребителю. Практически вся продукция наших участников внесена в реестр поставщиков на территорию Китая. Теперь подобная работа ведется и по Гонконгу», - подчеркнул он.

Напомним, товарооборот Казахстана с Гонконгом по итогам 2016 года составил 19,4 млн долларов, из них на экспорт приходится 10,3 млн долларов, импорт - 9,1 млн долларов.





«Hong Kong Food Expo» - одна из крупнейших и наиболее популярных в Азии торговых выставок пищевой продукции, проводится в Гонконге в 28-й раз. В этом году в мероприятии принимает участие свыше 1500 производителей из 26 стран мира. В формате Единого странового павильона на выставке, наряду с Казахстаном, представлены 20 стран, включая Украину, США, Индию, Беларусь, Иран, Южную Корею, Польшу и др.