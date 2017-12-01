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Впервые два разных «Щелкунчика» покажут любителям балета в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые ценителям прекрасного в Астане представят два сказочных балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского - в редакции Василия Вайнонена и Юрия Григоровича.
Как сообщила пресс-служба театра «Астана Балет», с 22 по 28 декабря театр «Астана Балет» совместно с Казахской национальной академией хореографии впервые представит публике сказочный балет «Щелкунчик».
В спектакле примут участие свыше 150 воспитанников академии и 40 артистов театра. Это необыкновенно трогательная новогодняя сказка для детей и взрослых станет незаменимым украшением предновогодней городской суеты.
Как рассказал на пресс-конференции, посвященной премьере спектакля, директор театра Валерий Кузембаев, на сцене «Астана Балет» спектакль будет представлен в выразительной и яркой редакции Василия Вайнонена. Такой спектакль много лет украшал сцену Мариинского театра. Балет в трех действиях, либретто для которого было написано по сказке Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», покажут в постановке Народной артистки РФ, ректора Казахской Академии хореографии Алтынай Асылмуратовой.
Ассистент постановщика Елена Шерстнева подчеркнула, что спектаклю уже много лет, он родился в 1934 году и выдержал несколько лет и он по прежнему молод, красив и удивителен.
«Принимать участие в этом спектакле - одно удовольствие. В «Щелкунчике» (в редакции Василия Вайнонена) задействовано очень много детей. Он сказочный, детский, добрый и великолепный. Для учеников академии постановка - удивительная школа, познание профессии, который будет очень ценным и полезным опытом», - сказала она.
«Мы становимся театром полного цикла. Малоизвестная закулисная работа выполняется нашими мастерами: сшито и подготовлено более 200 костюмови реквизитов, проделана титаническая работа. Изготавливаются оригинальные детали реквизита, которые подчеркнут красоту и волшебство праздника. Наш театр впервые ставит крупное, полноценное полотно. Надеемся, своеобразная сценография получится теплой, уютной, домашней и произведет неповторимое впечатление на детей и на взрослых», - отметил заместитель директора Дуйсен Мусабеков.
Директор театра Валерий Кузембаев подчеркнул, что Астана для любителей и ценителей искусства предоставляет возможность выбрать спектакли разного характера и редакции. Такого раньше не было. К примеру, если «Астана балет» представляет «Щелкунчика» в волшебной и романтичной редакции Василия Вайнонена, то театр «Астана Опера» ставит в постановке выдающегося хореографа современности Юрия Григоровича. В ГТОБ «Астана Опера» балет «Щелкунчик» будет представлен 30-31 декабря 2017 года.
Билеты раскуплены на все спектакли двух столичных театров заблаговременно.
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