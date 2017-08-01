Возврат к пятибалльной системе оценки знаний предлагают обсудить в Беларуси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Возврат к пятибалльной системе оценки знаний предлагается обсудить в Беларуси. Об этом заявил вице-премьер Василий Жарко по итогам рабочей встречи с главой государства Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Десять лет как в стране введена десятибалльная система обучения. Много вопросов стоит по десятибалльной системе. Это и иногда бывает субъективизм в оценке. И у нас нет неудовлетворительной оценки. Потому что один балл - это тоже оценка знаний. Раньше (при пятибалльной системе - прим.) понимали: единица, двойка - это неудовлетворительные оценки. Поэтому надо вынести на обсуждение общественности. Может быть, и вернуться к пятибалльной системе», - сказал вице-премьер Беларуси.

«Чтобы каждый понимал: четыре значит четыре. Пять значит отличник. Нет субъективизма, - привел пример Василий Жарко. - Что такое 4 с минусом, 4 и 4 с плюсом (по старой системе - прим.) - 6, 7, 8. Где грань между шестеркой и семеркой, семеркой и восьмеркой?».

Вице-премьер отметил, что для перевода на бюджетную форму обучения кроме участия в общественной жизни и других критериев нужны оценки как минимум в 7 баллов. «Один преподаватель поставил 6, другой поставил 7. Но и там четыре, и там четыре (по пятибалльной системе - прим.)», - добавил он.

Александр Лукашенко, выслушав предложение, подчеркнул, что этот вопрос, прежде чем принимать какое-либо решение, необходимо очень хорошо обсудить.