Возрождению празднования Наурыза в Казахстане исполнилось 30 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общественный и политический деятель Мырзатай Жолдасбеков вспомнил, как возрождался Наурыз в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В свое время мы вместе с Узбекали Жанибековым в разговоре отметили, что пора уже возродить Наурыз, вернуть айтыс, обычаи и традиции нашего народа. Такие мы наметили цели. Все наши родственные народы (тюркоязычные) отмечают Наурыз 21 марта, но Узбекали Жанибеков настоял на том, что Наурыз приходит в ночь с 21 по 22 марта. С тех пор, как мы возродили этот праздник, прошло уже 30 лет. Этот праздник на протяжении тысячелетий являлся одним из светлых и почитаемых праздников нашего народа», - сказал Мырзатай Жолдасбеков в ходе торжественного мероприятия в честь Наурыза в Международной Тюркской академии.

Ранее глава Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали отметил, что в этом году исполнилось ровно 30 лет, как мы возродили этот прекрасный праздник.

Он добавил, что «после долгого перерыва в советское время мы вновь возродили празднование Наурыза в 1988 году».





Напомним, праздник Наурыз был запрещен советской властью в ходе борьбы с пережитками «прошлого» в 1926 году. Хотя по сути праздник не являлся религиозным, но его запрет сопровождался атеистической пропагандой, массовыми репрессиями священнослужителей и людей, совершавших религиозные обряды. Наурыз забыли на длительное время.

Вернулось празднование Наурыза в конце 80-х годов, официально этот праздник был учрежден Указом Президента Казахской ССР от 15 марта 1991 года «О народном празднике весны - «Наурыз мейрамы», в соответствии с которым 22 марта был объявлен праздничным днем.