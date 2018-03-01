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Возросло число жертв при пожаре в общежитии близ Атырау

2 Марта 2018 12:42 839
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Возросло число жертв при пожаре в общежитии близ Атырау

 АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  6 человек погибли и 4 пострадали при пожаре в общежитии вахтового городка близ Атырау. Об этом проинформировали в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

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Как сообщалось ранее, на территории Кызылкогинского района в 8.41 ориентировочно в 40 км  от города Атырау на объекте стройплощадки «Газотурбинной электростанции» Карабатан произошёл пожар в общежитии контейнерного типа, расположенного на территории вахтового городка.

Во время пожара в общежитии находилась ночная смена рабочих - примерно 20 человек.

 

 

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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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