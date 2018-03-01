Возобновить программу модернизации ЖКХ попросил сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Ерик Султанов просит Правительство возобновить программу модернизации ЖКХ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства в городе Петропавловске был отремонтирован 161 многоэтажный жилой дом на сумму 2,4 млрд тенге. Выполнен ремонт кровли, фасадов, подвалов, системы отопления, лифтовых хозяйств», - сообщил Ерик Султанов, озвучивая свой запрос на имя Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева в ходе пленарного заседания Сената.

Депутат подчеркнул, что благодаря господдержке удалось решить целый блок накопившихся проблем, которые десятилетиями создавали массу неудобств для жителей города.

«Важно отметить, что все затраченные государственные средства были в полном объеме возвращены жильцами отремонтированных домов. Вместе с тем приостановление данной программы с 2013 года не позволило продолжить планомерную работу по приведению ветхого жилья в техническое состояние для комфортного и безопасного пребывания в них людей», - добавил Ерик Султанов.

В запросе отмечено, что значительная часть жилого фонда Петропавловска была построена в советское время и в данный момент возраст отдельных зданий превышает 50 лет. Порядка 25% от общего количества многоэтажных домов нуждается в срочном капитальном ремонте. Стоимость ремонта одного такого здания составляет не менее 25 млн тенге.

«Для Петропавловска, где заработная плата одна из самых низких в стране, это колоссальная сумма. Собственники квартир не имеют финансовых возможностей собрать ее, а условия программы вполне устраивают их. Просим Вас, уважаемый Бакытжан Абдирович, рассмотреть вопрос возобновления программы модернизации ЖКХ и выделении необходимых средств из бюджета на ремонт домов города Петропавловска. Предполагаем, что аналогичная ситуация и в других городах республики», - обратился к Премьер-Министру РК Ерик Султанов.



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