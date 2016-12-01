Возмущение у жителей Актау вызвал ремонт школы посреди зимы  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители Актау и родители учащихся удивились ремонту кровли в школе №2. Обеспокоенные граждане задались вопросом, почему в то время, когда на улице идет снег с дождем, на крыше школы снимают покрытие. Тем более что занятия в школе еще не закончились, пишет tumba.kz.

По словам директора школы Алии Нурымбаевой, ремонт кровли не производился с советских времен. Шифер начал протекать. В 2010 году проводился ремонт школьного здания, но ремонт кровли не был предусмотрен. 19 миллионов тенге нам выделил городской маслихат на ремонт в конце ноября. Компания «Курылыс Мангистау» взялась отремонтировать крышу за 12 миллионов. Работы начались 25 декабря и продолжатся во время зимних каникул. Сейчас, когда пошел снег, работы приостановили.









На замечание жителей по поводу внезапно начатых зимних работ по ремонту кровли также отреагировал директор подрядной организации Жамигат Сейлхан.

"Поступление средств из бюджета началось сейчас, поэтому мы и приступили к ремонтным работам. Ведь с нового года обычно начинают новое планирование бюджета, поэтому нам необходимо было начать свои работы с момента поступления средств, а он пришелся на конец года. У наших работников стаж по 7-10 лет, и они соблюдают все меры предосторожности, по краям крыши есть железные ограждения, которые могут подстраховать, там нет сильного уклона и не так скользко, чтобы можно было упасть", - рассказал Жамигат Сейлхан.

По его словам, никакие осадки не отразятся на качестве ремонта. Основание крыши сгнить не может, на поверхности сначала уложена плита, а затем рубероид, для покрытия черепицей. Срок годности материала рассчитан на 10 лет. Ремонт планируется выполнить в течение месяца с соблюдением всех оговоренных требований заказчика.







Однако на фотографиях видно, что крыша открывается не фрагментами, а разобрана полностью. К тому же работы не прекращались, невзирая на погоду.

Жители Актау считают, что соблюдения техники безопасности нет и в помине. Крыша покатая, шиферный лист может упасть вниз на голову ребенка. Да и сами строители находятся на высоте без всякой страховки. Пока кровли практически нет, осадки продолжаются, может начаться дождь. Здание промокнет, и придется выделять средства на дополнительный ремонт, а школьники будут находиться в сырых классах.