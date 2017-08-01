Возможные сроки снижения соцналога назвали в Миннацэкономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Снижение социального налога может произойти в Казахстане после 2021 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на первого вице-министра национальной экономики Руслана Даленова.

«Генеральный социальный налог мы пока не предлагаем снижать, поскольку мы изучаем данный вопрос. Цена вопроса достаточно серьёзная, она захватывает не просто снижение ставки, придётся менять межбюджетные отношения. Поскольку соцналог поступает в местные бюджеты, нужно проработать, каким налогом его заместить. Одним из предложений было - часть налога на прибыль, которая поступает в центральный республиканский бюджет, направлять в местные бюджеты. Это хорошая реформа, глубокая, но требует просчета. Я думаю, здесь не нужно торопиться. Тем более, что основная нагрузка на фонд оплаты труда будет проявляться ближе к 2021 году (...) У нас ещё есть время придумать компенсирующие нормы», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах конференции по проекту нового Налогового кодекса.

Руслан Даленов подчеркнул, что нагрузка на фонд оплаты труда не должна изменяться, иначе зарплата может уйти в тень.

Напомним, ранее о возможном снижении социального налога заявлял министр нацэкономики Казахстана Тимур Сулейменов.

К плательщикам социального налога относятся индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, юридические лица - резиденты Республики Казахстан либо их структурные подразделения, нерезиденты, осуществляющие деятельность в Казахстане через постоянные учреждения. Ставка социального налога уплачивается юридическими лицами и составляет 11% от зарплаты.