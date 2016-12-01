Возможные причины крушения Су-27 назвал Мухтар Алтынбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Упавшему в Алматинской области истребителю Су-27 может быть уже 30 лет. Об этом сообщил журналистам бывший министр обороны, депутат Сената Парламента РК Мухтар Алтынбаев после пленарного заседания палаты.

«Цены на истребители совершенно разные, поэтому сложно говорить. Десятки миллионов долларов стоит новый самолет. А эти самолеты - им, наверное, лет 30. Уже подходит ресурс. Я не знаю, какой именно самолет упал, но, если Су-27, то мы их пригнали в 96-м году. Это самолет, полученный еще от компенсации из России. Если 96-й год брать, то это уже 20 лет и, наверняка, лет 10 они до того работали. Там ресурс был уже на пределе. На счёт страховки не знаю, военные самолёты они, вряд ли, застрахованы. Я точно не знаю», - сказал Алтынбаев.

Экс-министр также отметил профессионализм пилота, который увел истребитель от населенного пункта, тем самым избежав случайных жертв.

«Самое главное, что летчик жив и действовал очень грамотно. Мне сразу позвонили. Хочется отметить его высокую подготовку, и он абсолютно спокойно докладывал ситуацию. Встал двигатель один - это уже сложная ситуация. Когда встал уже второй двигатель - он знает, что надо прыгать сразу. Он не стал прыгать. Пока в гидросистеме еще давление было, он отвернул самолет. И доложил, что уже отказала система управления. Все, самолет встал на ноль. И тогда уже, после этого он выполнил (катапультирование - «Казинформ»), - сказал Мухтар Алтынбаев.

Напомним, 21 декабря во время выполнения учебного полета в ночных условиях примерно в 25 километрах от Талдыкоргана, в результате авиационного инцидента потерпел крушение самолет Су-27. Расследованием занмается специальная комиссия Минобороны, а также специалисты Главной транспортной прокуратуры.

Состояние пилота майора Адильбека Искакова, катапультировавшегося в результате крушения истребителя, оценивается как удовлетворительное, сейчас он находится в военном госпитале.