Возможности уравнивания цен частных садиков и государственных рассматривают в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане теперь в случае выбора частного детского садика с государственной дотацией ребенок будет сниматься с общей очереди. Об этом сообщил начальник столичного управления образования Ануар Жангозин на пресс-конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас опять по частным детским садам - единственное существенное изменение, что если вы выбираете частный сад с госзаказом, то вы с очереди снимаетесь», - сказал Ануар Жангозин.

Ранее родители могли временно посещать частный садик с госдатацией, а после появления возможности поменять его на государственный.

При этом, как было отмечено на пресс-конференции, возникает вопрос по разрыву между государственными и частными садами.

«Мы активную работу сейчас проводим с ассоциацией частных садов. Рабочие группы у нас сейчас сформированы, осуществляется объезд частных садов, выявление проблем, после чего мы уже будем системно проводить, в том числе семинары, круглые столы по повышению качества работ частных садов», - пояснил Ануар Жангозин.

По государственным садам, как отметил начальник управления образования, такая работа проводилась и будет продолжаться.

«В настоящий момент у нас 181 частный детский сад получает госдотацию. Они все в списке будут, то есть каждый родитель для себя может выбрать. Если нет возможности выбрать государственный сад, то он может выбрать частный сад, месторасположение которого удобно, и взять направление. Но тогда он будет сниматься с очереди», - уточнил Ануар Жангозин.

По его словам, госдотации действуют на те детсады, которые обращаются в управление образования с соответствующими заявлениями.

«Развитие сети дошкольных организаций будет реализовываться через госзаказ в частные сады. То есть мы для себя видим, во-первых, эффект - то, что количество частных детских садов значительно возросло за последние годы плюс это развитие и поддержка бизнеса. Стоимость сейчас 20 800 в частных садах и 16 800 - в госсадах. В госсадах оплачивается только питание, в частных - питание плюс какая-то дополнительная услуга», - отметил Ануар Жангозин.

Руководитель управления образования добавил, что возможность уравнивания цен рассматривается, однако этот вопрос зависит от возможностей бюджета, но когда и как это будет реализовано, пока неизвестно.