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Возгорание нефтепродуктов произошло на месторождении в Жанаозене

Возгорание нефтепродуктов произошло на месторождении в Жанаозене
29 Декабря 2016 00:02 166

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В шести километрах в северном направлении от Жанаозена 28 декабря произошло возгорание нефтяных продуктов рядом со скважиной на территории предприятия НГДУ-3 (нефтегазодобывающее управление) АО «Озенмунайгаз». Пострадавших нет.    

Об этом сообщили в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Вызов на пульт дежурного поступил 28 декабря в 04:21. Через пять минут к месту пожара были направлены силы и средства ТОО «Семсер өрт сөндіруші», пишет Lada

«Поступил сигнал о возгорании разлитых нефтепродуктов рядом со скважной №4412, находящейся возле установки №61. Она принадлежит учреждению НДГУ-3. Данная установка расположена в шести километрах в северном направлении от Жанаозена. В 04:55 пожар локализован и в 05:00 ликвидирован. Площадь горения составила шесть квадратных метров. Причину пожара и ущерб установит дежурный дознаватель», - сообщили в ведомстве.

 

 

Ключевые слова: СМИ, Мангистауская область, Происшествия,
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